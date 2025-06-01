Повреждение ж/д путей обнаружили на участке Унеча – Жеча под Брянском

Фото: телеграм-канал Baza

Повреждение железнодорожных путей найдено на участке Унеча – Жеча в Брянской области. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД) в своем телеграм-канале.

Как уточнила компания, инцидент произошел в 10:52 во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. При этом случившееся обошлось без пострадавших.

Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 71 пострадали.

Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил трехдневный траур. В его период на всей территории региона будут приспущены флаги.

