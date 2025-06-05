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05 июня, 11:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин: отделение трансплантологии открылось на базе больницы № 52

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В Московской клинической больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. Это специализированное отделение, где помощь получают пациенты с хроническим заболеванием почек, а также те, кому срочно требуется пересадка и дальнейшее наблюдение.

В ГКБ № 52 пациенты могут получить весь спектр необходимых медицинских процедур в одном месте: от первичной диагностики и сдачи анализов до трансплантации органов, тканей и последующего наблюдения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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