Собянин: "Технополис "Москва" станет одним из крупнейших промцентров Европы

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" станет одним из крупнейших промышленных центров Европы. О планах по развитию промышленного производства на территории столицы в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам главы города, к 2030 году в особой зоне планируется создать более 90 тысяч рабочих мест и привлечь больше 1 триллиона и 200 миллиардов рублей инвестиций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.