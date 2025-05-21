21 мая, 14:30Город
Большой Москворецкий мост украсили гирляндами из живых цветов
Большой Москворецкий мост в центре Москвы "зацвел". В рамках подготовки к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы" его украсили гирляндами из живых цветов.
Один из самых красивых маршрутов ландшафтного фестиваля начинается в галереях на Манежной площади, идет мимо Российской государственной библиотеки, через Большой Каменный мост и по Новому Арбату, а далее – по Бульварному кольцу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.