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21 мая, 14:30

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Большой Москворецкий мост украсили гирляндами из живых цветов

Большой Москворецкий мост украсили гирляндами из живых цветов

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Большой Москворецкий мост в центре Москвы "зацвел". В рамках подготовки к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы" его украсили гирляндами из живых цветов.

Один из самых красивых маршрутов ландшафтного фестиваля начинается в галереях на Манежной площади, идет мимо Российской государственной библиотеки, через Большой Каменный мост и по Новому Арбату, а далее – по Бульварному кольцу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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