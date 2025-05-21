Собянин открыл электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

В Братееве открылось электродепо "Южное". Оно будет обслуживать поезда Замоскворецкой линии метро. Развернутая длина путей депо составляет свыше 6 километров. Сергей Собянин осмотрел новый инфраструктурный объект и поздравил горожан с 90-летием Московского метрополитена.

После этого вместе с сотрудниками и гостями мэр проехал на поезде новейшей серии из депо до станции "Красногвардейская".

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