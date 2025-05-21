21 мая, 15:15Мэр Москвы
Собянин открыл электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро
В Братееве открылось электродепо "Южное". Оно будет обслуживать поезда Замоскворецкой линии метро. Развернутая длина путей депо составляет свыше 6 километров. Сергей Собянин осмотрел новый инфраструктурный объект и поздравил горожан с 90-летием Московского метрополитена.
После этого вместе с сотрудниками и гостями мэр проехал на поезде новейшей серии из депо до станции "Красногвардейская".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.