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Новости

Новости

15 мая, 12:30

Город

Более 50 медучреждений построят в столице до 2029 года

Более 50 медучреждений построят в столице до 2029 года

Ракова сообщила, что к "МосМедИИ" присоединился 71 российский регион

"Мой район. Новости": вакцину от аллергии на кошек протестируют на людях

Испытания вакцины от аллергии на кошек проведут в Сеченовском университете

Применение вакцины от аллергии на кошек могут расширить

Вакцину от аллергии на кошек скоро протестируют на людях

Собянин: московским медикам доступно более 130 программ повышения квалификации

Ученые сообщили об эффективности вакцины против аллергии на кошек

"Интервью": Валерий Вечорко – о повышении демографии с помощью современной медицины

Три тысячи москвичей смогут бесплатно поступить в медколледжи в этом году

Более 50 новых объектов здравоохранения планируется построить в Москве до 2029 года. Кроме того, в городе модернизируют устаревшие корпуса больниц и поликлиник. Например, в ММКЦ имени С. П. Боткина появилось высокоточное современное оборудование для малотравматичных операций.

Вдобавок к этому, в рамках модернизации приемных отделений городских больниц открыли шесть флагманских центров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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