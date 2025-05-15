Более 50 медучреждений построят в столице до 2029 года

Более 50 новых объектов здравоохранения планируется построить в Москве до 2029 года. Кроме того, в городе модернизируют устаревшие корпуса больниц и поликлиник. Например, в ММКЦ имени С. П. Боткина появилось высокоточное современное оборудование для малотравматичных операций.

Вдобавок к этому, в рамках модернизации приемных отделений городских больниц открыли шесть флагманских центров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.