Ученые в Москве разработали 12-й фантом для обучения врачей лучевой диагностики

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Столичные ученые разработали фантом, который имитирует печень человека в мягких тканях. Он предназначен для обучения врачей ультразвуковой диагностики (УЗИ), сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главного рентгенолога столицы Юрия Васильева.

Ученые создали уже 12 различных фантомов. Новое устройство позволяет создать реальную картину на аппарате УЗИ для тренировки медицинских навыков.

"Врач, отработав свои умения на тест-объекте, доведя их до автоматизма, увереннее и точнее проведет процедуру пациенту. Сегодня отечественные фантомы для ультразвуковой диагностики воспроизводят на УЗИ-аппарате картину, приближенную к реальной, что помогает врачам эффективнее тренировать свои навыки", – пояснил Васильев, добавив, что внутри модели печени воссозданы сосуды и 18 различных патологических включений.

Как отметил главный рентгенолог Москвы, разработка – модифицированная модель ранее созданного фантома.

В лаборатории Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы создают фантомы для лучевой диагностики уже 7 лет. Их изготавливают из пластика и силикона, а также используют 3D-принтер. Все материалы и технологии отечественные.

Ученые разработали восемь тест-объектов для ультразвуковой диагностики, в их числе фантомы плода, молочной железы, щитовидной железы, сосудов и нервов. Кроме того, созданы три фантома для магнитно-резонансной томографии.

Ранее столичные врачи стали применять новый метод ультразвукового исследования во время операций на сосудах. Технология уже доступна во всех рентген-операционных Москвы, ее использование делает лечение безопаснее, так как УЗИ позволяет избежать дополнительных рентген-исследований. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, это снижает лучевую нагрузку на пациентов и врачей.