Собянин: Москва приглашает разработчиков цифровых решений в медицине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил к сотрудничеству разработчиков цифровых решений в медицине, без которых на сегодняшний день, подчеркнул он, сложно представить жизнь.

"Важно, чтобы и система здравоохранения Москвы шла в ногу со временем, поэтому мы продолжаем внедрять самые передовые решения", – написал он в своем телеграм-канале.

Среди приоритетных направлений мэр столицы выделил сервисы для пациентов. По словам Собянина, они позволят получать онлайн-консультации, выбирать врача, составлять план лечения и расписание приема лекарств, а также вести дневник здоровья.

Кроме того, особое внимание уделяется технологии для дистанционного мониторинга здоровья, автоматизированным системам обеспечения деятельности медорганизаций, инновации для операционных и другому.

Разработчики цифровых решений могут оставить заявку на платформе Центра диагностики и телемедицины. Выбранные проекты пройдут апробацию на базе городских клиник и получат поддержку на всех этапах тестирования, а лучшие разработки войдут в столичную систему здравоохранения.

Ранее столичные врачи стали применять новый метод ультразвукового исследования во время операций на сосудах. Технология уже доступна во всех рентген-операционных Москвы. Использование технологии делает лечение безопаснее, так как УЗИ позволяет избежать дополнительных рентген-исследований. Это, уточнила заммэра Анастасия Ракова, снижает лучевую нагрузку на пациентов и врачей.

