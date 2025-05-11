В Москве выросло число людей с поллинозом

В столице разгар сезона цветения – в воздухе высокая концентрация пыльцы березы и ольхи. По словам врачей, с каждым годом число аллергиков в Москве увеличивается. Все чаще поллиноз развивается у тех, кто ранее не сталкивался с подобной реакцией.

Причины в ухудшении экологии, стрессе и высокой аллергенной нагрузке. Аллергия может начаться внезапно и превратиться из реакции на одно растение в поливалентную форму. Врачи рекомендуют не откладывать лечение и уже сейчас соблюдать гипоаллергенную диету, а также использовать антигистаминные препараты.

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