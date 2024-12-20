В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый в яйцеклетке вне тела

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В Перу на свет появился первый в мире ребенок, рожденный с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела. Об этом сообщается на сайте Business Wire со ссылкой на американскую биотехнологическую компанию Gameto.

"Gameto <...> объявила о рождении первого в мире человека с использованием технологии Fertilo <...>, которая позволяет созревать яйцеклеткам вне организма", – уточняется в сообщении.

Роды прошли в клинике Санта-Исабель. В рамках технологии задействуются молодые клетки яичников для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклетки.

По данным специалистов, данный процесс заменяет 80% гормональных инъекций при традиционном экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

Ранее СМИ сообщили, что россиянки начали дарить друг другу яйцеклетки при росте спроса на заморозку материала в два раза. Неанонимное донорство имеет лишь два ограничения: женщина должна быть не старше 35 лет и абсолютно здорова.

Заморозкой чаще пользуются женщины в возрасте старше 35 лет, 80% которых не замужем, не имеют детей, однако не готовы к рождению ребенка от мужчины-донора.

