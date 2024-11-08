Москвички стали решаться на рождение 6-го ребенка втрое чаще за 5 лет

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Количество рождений шестерых и последующих детей в московских семьях возросло в 3 раза за последние 5 лет, рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения города Антон Оленев.

"Наши женщины все реже рожают первого и второго ребенка, третьи роды сохраняются примерно на одном и том же уровне, но очень модным трендом современной Москвы является многодетность", – заявил эксперт в ходе выступления на научно-практической конференции "Сложный пациент в акушерстве и гинекологии".

По словам Оленева, в 2024 году в Москве также был зафиксирован рост числа женщин, которые вставали на учет по беременности. В связи с этим врач выразил надежду на то, что в ближайшее время число рождений в столице увеличится.

Между тем бесплатно заморозить яйцеклетки в рамках проекта "Будет жизнь" решили около 50 жительниц Москвы. Кроме того, были открыты 1,2 миллиона автоматических назначений на оценку фертильности. На сдачу анализа за два месяца записались 143 тысячи женщин, при этом 92 тысячи результатов уже получены.