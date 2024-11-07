Врач Грабовский: средний возраст первородящих в Москве не достигает 30 лет

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Средний возраст первородящих москвичек пока не достигает 30 лет. Об этом сообщил замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Городской клинической больницы № 52 департамента здравоохранения столицы Василий Грабовский.

"<...> тренд на то, что количество пациентов, которые в 35 лет плюс принимают решение о повторной беременности или первой беременности, выросло в городе Москве за последние 5 лет на несколько процентов", – цитирует его РИА Новости.

По словам специалиста, для Москвы это значительная цифра. Врач подчеркнул, что в странах с высоким уровнем дохода возраст первородящих перешел черту в 32 года.

В свою очередь, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что в возрасте от 20 до 30 лет женщина физически "крепче" и легче переносит роды. Она объяснила, что беременность в раннем возрасте не несет ничего хорошего из-за отсутствия физической и физиологической зрелости, а после 40 лет может спровоцировать генетические нарушения и патологии у ребенка.

Между тем депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала россиянок не замораживать яйцеклетки, а рожать с 18–19 лет. Парламентарий указала на то, что семьям не нужна финансовая поддержка от государства, поскольку россияне стали жить лучше, поэтому стимулирующие выплаты нельзя назвать хорошей идеей.

