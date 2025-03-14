Опрос: 62% россиян предпочитают вареную колбасу для бутербродов

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Большинство россиян (62%) предпочитают вареную колбасу для бутербродов, следует из исследования площадки Дзен, с результатами которого ознакомилась Москва 24.

Второе место занимает варено-копченая колбаса, ее выбирает каждый третий россиянин (36%). Далее следует сырокопченая колбаса (26%) и полукопченые изделия (25%).

Согласно опросу, главной альтернативой колбасы для россиян является сыр. Его выбрали 87% опрошенных. Среди других вариантов граждане назвали овощи и зелень (41%), филе курицы или индейки (37%), а также рыбу (34%). Помимо этого, россияне любят бутерброды с яйцами (29%), намазками вроде хумуса и форшмака (22%) и ореховой пастой (18%).

Самыми необычными рецептами при этом оказались бутерброды со сливами, персиками и фисташками, а также с морковью по-корейски, яйцом пашот и с творожным сыром и черносливом.

Кроме того, аналитики выяснили, что почти половина респондентов (45%) едят бутерброды несколько раз в неделю, каждый пятый россиянин (22%) употребляет их ежедневно, еще треть (26%) – несколько раз в месяц.

Ранее москвичи назвали шаурму самым любимым стритфудом. По данным исследования, за шаурму свой голос отдали 45% горожан. Второе же место в топе – у бургеров, набравших 21% голосов. Замыкает тройку лидеров столичного стритфуда пицца с 9% голосов.