Врач Логина: концентрация пыльцы березы превысила норму в Москве в тысячу раз

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Концентрация пыльцы березы в Московском регионе превысила норму в тысячу раз. Об этом Агентству "Москва" рассказала кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

"В этом году очень тяжело протекает сезон, с тяжелыми обострениями у тех, кто не успел пролечиться. Большое количество первичных пациентов появилось, у кого раньше не было реакции на пыльцу березы", – отметила специалист.

Как отметила врач, пыльца березы способна легко прилипать к коже, слизистой и волосам. Она рекомендует после похода на улицу принимать душ, хорошо промывать волосы и стирать одежду. Также, по ее словам, стоит надевать шляпу, косынку или другой головной убор.

Логина добавила, что пыльцевая аллергия лечится, для назначения подходящей терапии необходимо обратиться к специалисту.

Ранее аллерголог Оксана Шабалина предупредила, что ухудшение погоды поможет аллергикам пережить пыльцевую бурю в столице в ближайшие дни. Тем, кто страдает поллинозом, врач рекомендовала умываться не менее 4–6 раз в день.

Также она посоветовала пользоваться увлажняющими каплями для глаз с гиалуроновой кислотой. Чтобы воспрепятствовать попаданию пыльцы на слизистые, можно брызгать барьерные спреи в нос, добавила врач.

