Глава ФМБА Скворцова: эффективность аллерговакцины оценят в июне – июле

Фото: 123RF/scyther5

Эффективность российской вакцины от аллергии на пыльцу березы и другие источники, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), можно будет оценить в июне – июле 2025 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Фактически мы сейчас вошли в начало периода пыления. У нас полностью вакцинированы необходимое количество людей, которые принимают участие в исследовании", – рассказала она.

Российскую аллерговакцину могут ввести в гражданский оборот в конце 2025 – начале 2026 года.

Необходимые этапы доклинических исследований успешно пройдены. Они показали безопасность и специфическую активность вакцины, рассказал ранее директор ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА Муса Хаитов. По его словам, ученые находятся на этапе завершения второй фазы испытаний.