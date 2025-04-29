Глава ФМБА Скворцова: эффективность аллерговакцины оценят в июне – июле

29 апреля, 11:42Наука
Фото: 123RF/scyther5
Эффективность российской вакцины от аллергии на пыльцу березы и другие источники, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), можно будет оценить в июне – июле 2025 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
"Фактически мы сейчас вошли в начало периода пыления. У нас полностью вакцинированы необходимое количество людей, которые принимают участие в исследовании", – рассказала она.
Российскую аллерговакцину могут ввести в гражданский оборот в конце 2025 – начале 2026 года.
Необходимые этапы доклинических исследований успешно пройдены. Они показали безопасность и специфическую активность вакцины, рассказал ранее директор ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА Муса Хаитов. По его словам, ученые находятся на этапе завершения второй фазы испытаний.
Российская вакцина от реакции на пыльцу станет доступна в начале 2026 года