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05 мая, 16:44

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Аллерголог Шабалина: пыльцевая буря утихнет в Москве из-за непогоды

Аллерголог оценила опасность пыльцевой бури в Москве

Фото: depositphotos/serezniy

Ухудшение погоды поможет аллергикам пережить пыльцевую бурю в столице в ближайшие дни. Об этом Москве 24 рассказала аллерголог Оксана Шабалина.

Ранее эксперты предупредили москвичей о том, что всю неделю с 5 мая в городе ожидается особенно высокая активность пыльцы. Шабалина подтвердила, что на сегодняшний день в столице действительно беспрецедентная концентрация пыльцы березы. Однако ее всегда становится меньше в воздухе после дождя или снега, которые и ожидаются в ближайшие дни.

Когда осадки увлажнят воздух, станет легче. При этом нужно понимать, что пыльца осядет на поверхностях и будет оставаться на них долгое время. Поэтому, как только снова выглянет солнце и все высохнет, она опять поднимется в воздух.
Оксана Шабалина
аллерголог

Тем, кто страдает поллинозом, врач рекомендовала умываться не менее 4–6 раз в день и хотя бы два раза в день принимать душ, чтобы механически удалить пыльцу с кожи.

"Также советую пользоваться уходовыми увлажняющими каплями для глаз с гиалуроновой кислотой. А чтобы воспрепятствовать попаданию пыльцы на слизистые, можно брызгать барьерные спреи в нос. Плюс закрывать ноздри специальными фильтрами-вкладышами", – посоветовала Шабалина.

Кроме того, в качестве механических барьеров стоит использовать медицинские маски для лица и очки, заключила аллерголог.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, от каких продуктов важно отказаться людям, которые страдают от аллергии на пыльцу. Среди них – бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза и сельдерей.

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Трошина Любовь

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