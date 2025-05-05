Аллерголог Шабалина: пыльцевая буря утихнет в Москве из-за непогоды

05 мая, 16:44Общество
Фото: depositphotos/serezniy
Ухудшение погоды поможет аллергикам пережить пыльцевую бурю в столице в ближайшие дни. Об этом Москве 24 рассказала аллерголог Оксана Шабалина.
Ранее эксперты предупредили москвичей о том, что всю неделю с 5 мая в городе ожидается особенно высокая активность пыльцы. Шабалина подтвердила, что на сегодняшний день в столице действительно беспрецедентная концентрация пыльцы березы. Однако ее всегда становится меньше в воздухе после дождя или снега, которые и ожидаются в ближайшие дни.
Тем, кто страдает поллинозом, врач рекомендовала умываться не менее 4–6 раз в день и хотя бы два раза в день принимать душ, чтобы механически удалить пыльцу с кожи.
"Также советую пользоваться уходовыми увлажняющими каплями для глаз с гиалуроновой кислотой. А чтобы воспрепятствовать попаданию пыльцы на слизистые, можно брызгать барьерные спреи в нос. Плюс закрывать ноздри специальными фильтрами-вкладышами", – посоветовала Шабалина.
Кроме того, в качестве механических барьеров стоит использовать медицинские маски для лица и очки, заключила аллерголог.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, от каких продуктов важно отказаться людям, которые страдают от аллергии на пыльцу. Среди них – бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза и сельдерей.