Врач назвала запрещенные при весенней аллергии продукты

Фото: depositphotos/MSeN

Людям, которые страдают от аллергии на пыльцу, следует отказаться от употребления яблок, апельсинов, шоколада и некоторых других продуктов, чтобы не усугублять самочувствие. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Есть немало овощей и фруктов, которые могут давать и усиливать аллергические проявления у человека. Например, это бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза, сельдерей", – перечисляет специалист.

Кроме того, вызывать аллергию или поддерживать уже имеющую реакцию на пыльцу способны шоколад, кофе и алкоголь. Поэтому такую еду рекомендуется убрать из рациона. Также на время цветения Королева советует исключить мед, морковь, картофель, болгарский перец, орехи, морепродукты, арахис, куриные яйца и молочную продукцию.

"Продукты с высоким содержанием глютена поддержат любую аллергическую реакцию и будут способствовать ее более яркому проявлению. Поэтому зерновые, пшеница и рожь тоже убираются из рациона", – добавила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Если есть реакция на пыльцу березы, нужно отказаться от косточковых продуктов, которые вызывают перекрестную аллергию. Это яблоки, груши, персики, слива, вишня и черешня. Мелкие косточки есть в составе киви.

Вместе с тем при поллинозе стоит отказаться от рафинированных продуктов. "Жареная пища, фастфуд, соленья, копченья, маринады будут дополнительно раздражать иммунную систему человека", – заключила Королева.

Ранее россиянам рассказали, как облегчить симптомы весенней аллергии. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, в идеальном случае стоит на время сменить место жительства. Если это невозможно, тогда необходимо постараться свести к минимуму контакт с аллергеном. В частности, не посещать места, где идет активное цветение. Кроме того, после прогулок на улице рекомендуется сполоснуть лицо водой, промыть нос физраствором и прополоскать горло.

