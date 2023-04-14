Врач рассказала, как облегчить весеннюю аллергию

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Промывание слизистых после прогулки и смена места жительства на время цветения помогут облегчить весеннюю аллергию. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Если у вас аллергия и повышенная чувствительность именно к цветению деревьев, естественно, в идеале нужно изменить место пребывания. Это самый эффективный способ", – отметила специалист.

Однако, если переехать куда-то на время возможности нет, следует хотя бы минимизировать контакт с аллергеном. "По возможности лучше не посещать места, где цветут деревья, не проветривать помещение, в котором спите, если вы живете в той местности, где они цветут", – советует Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Очень действенный способ, когда вернулись с прогулки, – это умыть лицо, промыть нос обычным физраствором, прополоскать горло. Тем самым мы уменьшим то количество аллергических частиц, которые могли оказаться на слизистых.

Ранее страдающим от аллергии гражданам порекомендовали отказаться от алкоголя и сигарет в период цветения. Отмечается, что вредные привычки способны еще сильнее ухудшать самочувствие. В частности, пиво, вино и другие спиртосодержащие напитки усиливают симптомы аллергии и даже могут вызвать приступ у астматиков. Что касается сигарет, то они способствуют развитию дерматитов и ринитов.



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