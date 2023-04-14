16:07Общество
Врач рассказала, как облегчить весеннюю аллергию
Фото: depositphotos/linavita
Промывание слизистых после прогулки и смена места жительства на время цветения помогут облегчить весеннюю аллергию. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Если у вас аллергия и повышенная чувствительность именно к цветению деревьев, естественно, в идеале нужно изменить место пребывания. Это самый эффективный способ", – отметила специалист.
Однако, если переехать куда-то на время возможности нет, следует хотя бы минимизировать контакт с аллергеном. "По возможности лучше не посещать места, где цветут деревья, не проветривать помещение, в котором спите, если вы живете в той местности, где они цветут", – советует Романенко.
Ранее страдающим от аллергии гражданам порекомендовали отказаться от алкоголя и сигарет в период цветения. Отмечается, что вредные привычки способны еще сильнее ухудшать самочувствие. В частности, пиво, вино и другие спиртосодержащие напитки усиливают симптомы аллергии и даже могут вызвать приступ у астматиков. Что касается сигарет, то они способствуют развитию дерматитов и ринитов.
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