Врач предупредила об опасности затяжной аллергии

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Затяжная аллергия может быть опасна, поскольку наносит существенный ущерб иммунной системе, заявила аллерголог-иммунолог Елена Манило. Ее слова приводит "Газета.ру".

Эксперт обратила внимание на то, что период обострения аллергических реакций может меняться в зависимости от погоды. Как правило, он начинается в апреле. Если весна теплая, сезон аллергий может наступить в марте, если холодная – в мае.

Иммунолог рассказала, что у аллергиков обычно проявляются следующие симптомы: заложенность носа, зуд, частое чихание, "текущий" нос, раздражение глаз, повышенное слезоотделение.

"Со временем у человека может развиться хронический аллергический ринит – насморк, аллергический конъюнктивит – раздражение слизистой глаз и даже астма с такими серьезными симптомами, как тяжелый кашель и удушье", – предупредила врач.

Продолжительная аллергия вредит иммунитету, отметила Манило. Она объяснила, что аллергены являются чужеродными белками, и организм, когда они попадают в него, начинает с ними бороться в усиленном режиме. Через некоторое время иммунная система истощается, и сопротивляемость человека к инфекциям снижается.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина отметила, что сложно спрогнозировать, на какое время придется пик сезонной аллергии в этом году. Оно зависит от погодных условий.

Специалист рассказала, что ведущим аллергеном является береза, дискомфорт от цветения которой испытывает большинство людей. После нее начинают зацветать злаковые травы, среди которых главным и распространенным аллергеном является тимофеевка.



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