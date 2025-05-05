Синоптик Ильин: понижение температуры произойдет в Москве в течение недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Понижение температуры ожидается в Москве в течение недели. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

По его словам, с 6 по 8 мая в городе прогнозируется облачная погода, а максимальное значение температуры составит 13 градусов.

"9 мая начнется при малооблачной погоде. С утра температура воздуха в Москве составит +2...+3 градуса, а к 09:00 – 10:00 поднимется до +7...+9 градусов", – сказал синоптик.

Как подчеркнул метеоролог, в День Победы столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла, при этом после обеда могут быть кратковременные дожди.

Ранее в Московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков до минус 1 градуса. Предупреждение будет действовать в столице с 00:00 до 07:00 среды, 7 мая, а в Подмосковье – с 23:00 вторника, 6 мая, до 07:00 среды, 7 мая.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха в Москве вновь начнет соответствовать климатической норме только в середине мая.

