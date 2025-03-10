Минпросвещение установило сроки последнего звонка и экзаменов в 2025 году

В этом году последний звонок в российских школах прозвенит 24 мая, а выпускные торжества состоятся 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения, уточнив, что ведомство уже разослало рекомендации по регионам.

На выпускных, в частности, будет поднят флаг России, исполнен гимн и почтены представители многодетных семей. Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая и завершится 10 июня, а пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

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