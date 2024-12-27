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Новости

Новости

27 декабря, 13:45

Город

Москва вошла в топ-5 городов глобального рейтинга технологического развития

Москва вошла в топ-5 городов глобального рейтинга технологического развития

Собянин одобрил создание завода и логистического комплекса на территории Москвы

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Столица поднялась в мировом рейтинге мегаполисов

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Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

В Москве открылись рождественские ярмарки

Москва заняла четвертое место в рейтинге Urban&Innovation Environment Index и подтвердила абсолютное лидерство среди городов стран БРИКС+. Рейтинг составляют ведущие университеты Китая, Индии, России и других стран.

Эксперты оценивали 50 крупнейших городов мира по нескольким показателям. В их числе – развитие цифровых сервисов, уровень внедрения инноваций в различные сферы, качество транспортной инфраструктуры и развитие улично-дорожной сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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