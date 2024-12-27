27 декабря, 13:45Город
Москва вошла в топ-5 городов глобального рейтинга технологического развития
Москва заняла четвертое место в рейтинге Urban&Innovation Environment Index и подтвердила абсолютное лидерство среди городов стран БРИКС+. Рейтинг составляют ведущие университеты Китая, Индии, России и других стран.
Эксперты оценивали 50 крупнейших городов мира по нескольким показателям. В их числе – развитие цифровых сервисов, уровень внедрения инноваций в различные сферы, качество транспортной инфраструктуры и развитие улично-дорожной сети.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.