Автошколы начнут оценивать по количеству аварий с участием их выпускников

Будущие водители смогут выбирать автошколу по рейтингу, основанному на различных показателях, включая количество аварий, в которых участвовали их выпускники. Законопроект был разработан в МВД, и эксперты уже выражают сомнения в его объективности.

Ожидается, что статистика будет учитывать только тех водителей, которые стали виновниками ДТП. В случае если выпускник автошколы не виновен в происшествии, оно не будет учитываться в рейтинге.

Однако возникают вопросы относительно того, как учитывать мелкие аварии, например при парковке, а также происшествия, в которых не вызывались инспекторы. Кроме того, автошколы не могут отказывать ученикам, и в результате статистика может ухудшиться из-за неответственных участников движения, допущенных инспекцией.

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