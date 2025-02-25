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25 февраля, 22:45

Транспорт

"Мой район. Новости": новая навигация появилась на входах в метро в Обручевском районе

"Мой район. Новости": новая навигация появилась на входах в метро в Обручевском районе

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Жители Обручевского района Москвы заметили новую навигацию на входах в метро. На крыше вестибюля под буквой "М" появились яркие полосы. На станции "Новаторская", например, они изумрудного оттенка. Таким же цветом обозначается Троицкая линия.

Уже на всех станциях этой ветки есть подобные полоски над входом в метро. С помощью новой навигации можно понять, на какую линию ведет вестибюль. Особенно это помогает в темное время суток.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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