На севере Москвы расселили почти 80 домов по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. Процесс запустили еще в 2018 году. В новые квартиры переехали жители Бескудниковского, Дмитровского и Головинского районов.

Всего в Северном округе планируют переселить около 109 тысяч москвичей. Для жителей сдали 50 новостроек. Квартиры в них с готовой улучшенной отделкой, а значит туда можно сразу переехать. Территории рядом с жилыми комплексами благоустраивают. Там есть детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

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