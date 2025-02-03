Новости мира: грузовик упал с моста в Турции

В Турции произошло крупное ДТП – на мосту у грузовика отказали тормоза. Водитель попытался избежать столкновения, но не справился с управлением, и машина рухнула с высоты 10 метров, зацепив несколько автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще более 20 пострадали. Все жертвы – граждане Турции.

В Китае роботы-патрульные начали работать вместе с полицейскими. Как сообщают местные СМИ, они бегают, прыгают и двигаются, как люди. Искусственный интеллект позволяет им анализировать местность и распознавать звуки.

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