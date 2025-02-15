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15 февраля, 09:30

Происшествия

В Перу обрушился автомобильный мост

В Перу обрушился автомобильный мост

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В Перу рухнул автомобильный мост, по которому ехал двухэтажный автобус. Машина упала в реку с высоты нескольких метров. Погибли два человека, еще 38 пострадали. Сообщается, что мост был построен 50 лет назад и давно нуждался в ремонте.

В Алжире бушует грозовой фронт – на страну обрушились ливни и град. Улицы нескольких городов покрылись слоем льда. Жителей призывают не выходить из дома без необходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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