В Перу обрушился автомобильный мост

В Перу рухнул автомобильный мост, по которому ехал двухэтажный автобус. Машина упала в реку с высоты нескольких метров. Погибли два человека, еще 38 пострадали. Сообщается, что мост был построен 50 лет назад и давно нуждался в ремонте.

В Алжире бушует грозовой фронт – на страну обрушились ливни и град. Улицы нескольких городов покрылись слоем льда. Жителей призывают не выходить из дома без необходимости.

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