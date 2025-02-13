Жителя Благовещенска привлекут к ответственности за громкое мяуканье кота

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Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности за оставление кота одного в квартире на неделю. Питомец скучал и громко мяукал, чем мешал соседям, сообщается в телеграм-канале управления ветеринарии по Амурской области.

По данным организации, местный житель уехал на неделю и оставил животное в запертой квартире. На крики кота спустя несколько дней обратили внимание соседи. Полиция вместе с родственниками хозяина питомца вскрыла квартиру. Специалисты ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а мяукал от скуки. Его владелец оставил в квартире чашки с кормом и водой, а также несколько лотков.

При этом житель Благовещенска будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

"Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота существенно нарушил права соседей – оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время", – отметил начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

По его словам, сейчас хозяева питомцев при отъезде должны думать, куда пристроить животное и где взять средства на его лечение в случае болезни.

В результате кота забрали на передержку волонтеры. После возвращения владелец сможет его вернуть.

Ранее удалось спасти кошку, которая упала в 8-метровый колодец рядом с частным домом в подмосковном округе Луховицы. Пока хозяин животного ждал прибытия спасателей, он бросил в колодец лист пенопласта, чтобы кот смог забраться на него. Ситуация осложнялась тем, что его питомец упал в ледяную воду.

