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13 февраля, 22:15

Происшествия

Кишечная палочка найдена в блюдах кулинарной лавки "Братья Караваевы" в Москве

Кишечная палочка найдена в блюдах кулинарной лавки "Братья Караваевы" в Москве

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Кишечную палочку нашли в блюдах кулинарной лавки "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице в Москве. Кроме того, там нарушались условия хранения продукции. На этом основании суд постановил закрыть заведение на 60 дней.

Инспекторы Роспотребнадзора проверили его по той же причине, что и ресторан "The Бык" – отравление посетителя. Но, несмотря на решение суда, кафе на Большой Грузинской работает в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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