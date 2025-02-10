"Московский патруль": мужчина задержан после нападения на авто фигуристки Нугумановой

В Москве задержали мужчину, который напал на автомобиль марки "Мерседес" известной фигуристки Елизаветы Нугумановой.

Дорожный конфликт произошел на Мичуринском проспекте. По словам спортсменки, автомобиль такси остановился на пешеходном переходе, из-за чего образовалась пробка. Девушка посигналила таксисту, после чего его пассажир подбежал к иномарке Нугумановой, стал угрожать и бить кулаками по лобовому стеклу. Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако оперативники в течение двух дней установили личность подозреваемого и задержали его.

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