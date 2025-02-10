Разбивший стекло машины фигуристки Нугумановой сказал, что сигнал авто его раздражал

10 февраля, 17:50Происшествия
Фото: телеграм-канал Baza
Мужчина, разбивший лобовое стекло автомобиля российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, рассказал, что сделал это, потому что звук сигнала машины спортсменки раздражал его. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля Mercedes, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось", – рассказал подозреваемый.
Отмечается, что расследование уголовного дела, которое было возбуждено по данному факту, находится на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре.
Неизвестный мужчина разбил стекло машины Нугумановой в ночь с 7 на 8 февраля. После случившегося злоумышленник скрылся.
Спортсменка рассказала, что в этот момент она подъезжала к дому на Мичуринском проспекте. Девушка посигналила машине такси, которая перегородила ей путь. Тогда из транспортного средства вышел пассажир и начал бить по лобовому стеклу.
Нугуманова после случившегося обратилась с заявлением в полицию. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника.
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