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10 февраля, 17:50

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Разбивший стекло машины фигуристки Нугумановой сказал, что сигнал авто его раздражал

Разбивший лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой объяснил свой поступок

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина, разбивший лобовое стекло автомобиля российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, рассказал, что сделал это, потому что звук сигнала машины спортсменки раздражал его. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля Mercedes, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось", – рассказал подозреваемый.

Отмечается, что расследование уголовного дела, которое было возбуждено по данному факту, находится на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре.

Неизвестный мужчина разбил стекло машины Нугумановой в ночь с 7 на 8 февраля. После случившегося злоумышленник скрылся.

Спортсменка рассказала, что в этот момент она подъезжала к дому на Мичуринском проспекте. Девушка посигналила машине такси, которая перегородила ей путь. Тогда из транспортного средства вышел пассажир и начал бить по лобовому стеклу.

Нугуманова после случившегося обратилась с заявлением в полицию. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника.

На фигуристку Елизавету Нугуманову напали в Москве

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