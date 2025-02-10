Разбивший стекло машины фигуристки Нугумановой сказал, что сигнал авто его раздражал

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Мужчина, разбивший лобовое стекло автомобиля российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, рассказал, что сделал это, потому что звук сигнала машины спортсменки раздражал его. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля Mercedes, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось", – рассказал подозреваемый.

Отмечается, что расследование уголовного дела, которое было возбуждено по данному факту, находится на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре.

Неизвестный мужчина разбил стекло машины Нугумановой в ночь с 7 на 8 февраля. После случившегося злоумышленник скрылся.

Спортсменка рассказала, что в этот момент она подъезжала к дому на Мичуринском проспекте. Девушка посигналила машине такси, которая перегородила ей путь. Тогда из транспортного средства вышел пассажир и начал бить по лобовому стеклу.

Нугуманова после случившегося обратилась с заявлением в полицию. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника.