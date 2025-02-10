Полиция задержала москвича после нападения на фигуристку Нугуманову

Фото: телеграм-канал Baza

Правоохранители задержали жителя столицы, который напал на фигуристку Елизавету Нугуманову на западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По словам Волк, в ближайшее время мужчину доставят к следователям для расследования уголовного дела, возбужденного по статье о хулиганстве.

Она отметила, что, предварительно, неизвестный разбил лобовое стекло иномарки без видимой причины, высказывая угрозы в адрес ее водителя. Сама фигуристка не пострадала, но ей был причинен материальный ущерб, сказано в сообщении.

Неизвестный разбил стекло машины Нугумановой в ночь с 7 на 8 февраля. После случившегося злоумышленник скрылся.

Спортсменка рассказала, что в этот момент она подъезжала к дому на Мичуринском проспекте. Девушка посигналила машине такси, которая перегородила ей путь. Тогда из транспортного средства вышел пассажир и начал бить по лобовому стеклу. Нугуманова после случившегося обратилась с заявлением в полицию.

