10 февраля, 14:22Происшествия
Полиция задержала москвича после нападения на фигуристку Нугуманову
Фото: телеграм-канал Baza
Правоохранители задержали жителя столицы, который напал на фигуристку Елизавету Нугуманову на западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По словам Волк, в ближайшее время мужчину доставят к следователям для расследования уголовного дела, возбужденного по статье о хулиганстве.
Она отметила, что, предварительно, неизвестный разбил лобовое стекло иномарки без видимой причины, высказывая угрозы в адрес ее водителя. Сама фигуристка не пострадала, но ей был причинен материальный ущерб, сказано в сообщении.
Неизвестный разбил стекло машины Нугумановой в ночь с 7 на 8 февраля. После случившегося злоумышленник скрылся.
Спортсменка рассказала, что в этот момент она подъезжала к дому на Мичуринском проспекте. Девушка посигналила машине такси, которая перегородила ей путь. Тогда из транспортного средства вышел пассажир и начал бить по лобовому стеклу. Нугуманова после случившегося обратилась с заявлением в полицию.
На фигуристку Елизавету Нугуманову напали в Москве