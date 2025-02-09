Неизвестный разбил стекло машины фигуристки Нугумановой

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Elizaveta Nugumanova

Неизвестный разбил лобовое стекло машины российской фигуристки Елизаветы Нугумановой в Москве. После чего агрессивный злоумышленник скрылся.

Спортсменка рассказала, что инцидент произошел, когда она подъезжала к дому на Мичуринском проспекте. Нугуманова посигналила машине такси, которая перегородила ей путь. Тогда из транспортного средства вышел пассажир и начал бить по лобовому стеклу.

После случившегося фигуристка обратилась к правоохранителям. Сотрудники намерены найти злоумышленника.

Ранее суд отправил в СИЗО дебошира, разбившего десяток автомобилей в столичном районе Митино. 24-летний молодой человек в сильном алкогольном опьянении гулял во дворах жилых домов на Пятницком шоссе. В какой-то момент он нашел кусок арматуры и начал бить по стеклам припаркованных машин.

