09 февраля, 18:56Происшествия
Неизвестный разбил стекло машины фигуристки Нугумановой
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Elizaveta Nugumanova
Неизвестный разбил лобовое стекло машины российской фигуристки Елизаветы Нугумановой в Москве. После чего агрессивный злоумышленник скрылся.
Спортсменка рассказала, что инцидент произошел, когда она подъезжала к дому на Мичуринском проспекте. Нугуманова посигналила машине такси, которая перегородила ей путь. Тогда из транспортного средства вышел пассажир и начал бить по лобовому стеклу.
После случившегося фигуристка обратилась к правоохранителям. Сотрудники намерены найти злоумышленника.
Ранее суд отправил в СИЗО дебошира, разбившего десяток автомобилей в столичном районе Митино. 24-летний молодой человек в сильном алкогольном опьянении гулял во дворах жилых домов на Пятницком шоссе. В какой-то момент он нашел кусок арматуры и начал бить по стеклам припаркованных машин.
На фигуристку Елизавету Нугуманову напали в Москве