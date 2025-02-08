Вандала, разбившего стекла десятка автомобилей в Митине, отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО дебошира, разбившего десяток автомобилей в столичном районе Митино. 24-летний молодой человек в сильном алкогольном опьянении гулял во дворах жилых домов на Пятницком шоссе.

В какой-то момент он нашел кусок арматуры и начал бить по стеклам припаркованных машин. Потом он забрался в салон автомобиля марки Chevrolet, разобрал приборную панель и начал вытаскивать провода, чтобы завести двигатель. В этот момент его задержала полиция.

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