Суд продлил арест москвичке, оскорблявшей строителей по национальному признаку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Жительнице Москвы Яне Джоган, оскорблявшей строителей по национальному признаку, продлили арест. Соответствующее решение принял Кузьминский суд Москвы, рассказала правозащитница обвиняемой Елена Пономарева.

Заседание по делу о хулиганстве прошло 22 января.

"Продлили (арест. – Прим. ред.) до 26 февраля включительно", – передает РИА Новости слова адвоката.

В ноябре в Сети распространилась видеозапись, на которой можно было увидеть неадекватное поведение женщины. Она вела себя агрессивно, нецензурно высказываясь в адрес русского народа, а также угрожала пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома.

Женщину задержали правоохранители, свою вину она отрицать не стала. В отношении нее завели уголовное дело. Позже суд принял решение об аресте.

