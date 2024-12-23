Женщина устроила погром в кафе Балашихи

В подмосковной Балашихе неизвестная женщина разгромила кафе. Ее действия попали на камеры видеонаблюдения, передает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Инцидент произошел днем 23 декабря в кофейне, расположенной в микрорайоне Лукино. На кадрах видно, как женщина сперва о чем-то поговорила с сотрудницей заведения, потом подошла к кассе и сбросила на оппонентку лежавшие на прилавке товары. Затем злоумышленница стала пинать мебель и под конец бросила мусорное ведро в стену. Продавец нажала тревожную кнопку и покинула помещение.

Между тем сотрудник заведения рассказал телеканалу "360", что эта женщина устроила скандал еще в нескольких местах.

"Она же устроила погром по всему району, это не только у нас. Она устроила погром в детском центре, пыталась конфликтовать в других местах с посетителями", – рассказал собеседник СМИ.

Однако он подчеркнул, что ранее со злоумышленницей не встречался. Очевидец также отметил, что перед дебошем женщина сказала: "Ты че, кофе любишь сильно?". При этом мотивы напавшей неизвестны.

Ранее прихожане задержали мужчину, устроившего погром в Соборной мечети Красноярска. Злоумышленник разбил несколько окон и минбар, а также разбросал мебель в городской мечети. Им оказался ранее судимый за грабеж мужчина с психическим расстройством.

