Пьяный мужчина задержан за погром на территории храма Христа Спасителя

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Мужчина устроил погром на территории храма Христа Спасителя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

В ведомстве отметили, что 37-летней москвич "с внешними признаками опьянения" сломал стеклянную витрину в церковной лавке на территории храма. Злоумышленник не смог объяснить причину своего поведения. На место происшествия также прибыли медики, так как мужчина повредил руку.

Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности.

Ранее в Москве был задержан и привлечен к уголовной ответственности по статье о хулиганстве пьяный мужчина, угрожавший прохожим саблей на северо-западе Москвы. 56-летний житель района Митино подошел к группе граждан и достал из ножен саблю. Изначально его обезвредили молодые люди, а после передали мужчину силовикам.