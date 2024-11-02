Суд арестовал женщину, угрожавшую пистолетом рабочим в столичной Некрасовке

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Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО женщину, которая оскорбляла строителей, называя их "русней", и угрожала им пистолетом в Некрасовке. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы Джоган Яне Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 2 января 2025 года", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространилась видеозапись, на которой можно было увидеть неадекватное поведение женщины. Она вела себя агрессивно, нецензурно высказываясь в адрес русского народа, а также угрожала пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома.

Женщину задержали правоохранители, свою вину она отрицать не стала. В отношении нее завели уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, в квартире у женщины нашли пневматический пистолет.