Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 20:18

Происшествия

Суд арестовал женщину, угрожавшую пистолетом рабочим в столичной Некрасовке

Фото: телеграм-канал Mash

Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО женщину, которая оскорбляла строителей, называя их "русней", и угрожала им пистолетом в Некрасовке. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы Джоган Яне Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 2 января 2025 года", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространилась видеозапись, на которой можно было увидеть неадекватное поведение женщины. Она вела себя агрессивно, нецензурно высказываясь в адрес русского народа, а также угрожала пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома.

Женщину задержали правоохранители, свою вину она отрицать не стала. В отношении нее завели уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, в квартире у женщины нашли пневматический пистолет.

"Безопасный город": угрожавший работнику метро Москвы газовым пистолетом мужчина задержан

Читайте также


судыпроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика