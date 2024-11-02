В Москве задержали женщину, угрожавшую пистолетом рабочим в одном из жилых домов

Фото: телеграм-канал Mash

Правоохранители в Некрасовке задержали женщину, угрожавшую пистолетом рабочим. Информация о происшествии появилась на официальном сайте столичного главка МВД РФ.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых зафиксировано агрессивное поведение женщины.

"Выявлено видео, где гражданка ведет себя агрессивно, высказываясь нецензурными словами в адрес русского народа, а также угрожает пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома, а также осуществляет несколько холостых выстрелов в их сторону", – уточняется в публикации.

Через некоторое время 37-летнюю москвичку задержали на улице Ухтомского Ополчения, свою вину она отрицать не стала. В отношении нее завели уголовное дело о хулиганстве. В квартире у женщины нашли пневматический пистолет, его изъяли и направили на экспертизу.

Ранее в столичном метро 23-летний нетрезвый мужчина угрожал сотруднику охраны убийством и требовал бесплатно его пропустить. Отказ злоумышленника разозлил, после чего он достал аэрозольный пистолет. Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности.

