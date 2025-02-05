Росгвардия показала кадры задержания подозреваемых в похищении мужчины в Москве

Правоохранители совместно с Росгвардией задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека на западе Москвы. Об этом сказано на сайте ведомства.

На кадрах, которые были опубликованы Росгвардией, видно, как силовики заходят в квартиры подозреваемых и задерживают их.

"Полиция, открывай!", – заявили сотрудники полиции перед входом в жилье одного из задержанных.

Неизвестные открыли стрельбу на Кастанаевской улице в районе Филевского парка вечером 4 февраля. По версии правоохранителей, между гражданами, находившимися в машинах Hyundai и Merсedes, произошел конфликт при продаже транспортного средства, в результате которого один из его участников выстрелил из травматического оружия в сторону ранее знакомых ему мужчин.

После одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль Merсedes без номеров и увезли в неизвестном направлении. Столичный СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Утром 5 февраля полиция задержала двух мужчин 1998 и 2001 года рождения, подозреваемых в случившемся. Местонахождение похищенного мужчины также удалось установить. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

