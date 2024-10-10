КС уточнил условия получения выплаты для сотрудников ОВД со взрослыми детьми

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Нуждающиеся в обеспечении жильем сотрудники органов внутренних дел (ОВД), которые проживают в стесненных условиях с семьей, не утрачивают прав на льготу после достижения совершеннолетия их детей. Об этом сообщается в постановлении Конституционного суда РФ (КС РФ).

"Конституционно-правовой смысл пунктов 27 и 29 Правил предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел РФ, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции", – приводит текст документа ТАСС.

Поводом для проверки послужила жалоба старшего прапорщика Игоря Простатина из Читы. В 2013 году его вместе с семьей из четырех человек поставили на учет для получения единовременной выплаты на жилье. Семья жила в квартире площадью 58,5 квадратных метра, где на каждого приходилось менее 15 квадратных метров, что ниже уровня, установленного законодательством.

В декабре 2019 года Простатин, который был переведен из ОВД в Нацгвардию, утратил статус нуждающегося в выплате, так как его сыну исполнилось 23 года. Мужчина попытался оспорить это решение, поскольку условия проживания его семьи не поменялись. Он обратился в Конституционный суд.

Как рассказал КС, аналогичные меры поддержки предполагаются и для других граждан, которые наделены особым правовым статусом. К ним относятся сотрудники органов прокуратуры и военные. Суд решил, что достижение ребенка определенного возраста не может считаться основанием для перерасчета уровня обеспеченности площадью жилья, снятия с учета или отказа в выплате.

Ранее депутаты "Единой России" направили в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому военнослужащие с детьми-инвалидами смогут получить жилье вне очереди. Сейчас эта возможность предоставляется военнослужащим, воспитывающим троих и более детей.

По словам временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии Владимира Якушева, это станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов.

