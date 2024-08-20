В ГД внесли проект о праве военных с детьми-инвалидами на жилье вне очереди

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Депутаты "Единой России" направили в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому военнослужащие с детьми-инвалидами смогут получить жилье вне очереди. Об этом заявил временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Владимир Якушев, его слова приводит пресс-служба фракции.

По словам Якушева, сейчас эта возможность предоставляется военнослужащим, воспитывающим троих и более детей. Он отметил, что сотрудники органов внутренних дел, имеющие ребенка-инвалида, пользуются правом на получение единовременной выплаты на жилье. Такая же мера распространяется и на сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции.

"Поддержка инициативы "Единой России" станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов", – подчеркнул Якушев.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов потребовал оперативно достроить жилье в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке для служащих в ТОФ. Он поручил активизировать работы на пяти незавершенных пятиэтажках. Кроме того, он обратил внимание местных властей на необходимость развития социнфраструктуры в регионе.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила кабмину рассмотреть вопрос об освобождении военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, от выплат процентов по кредиту. Кроме того, она заявила о необходимости снять с членов семей участников СВО обязательство уплачивать налог на имущество.

