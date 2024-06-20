Белоусов потребовал в кратчайшие сроки построить жилье для военных во Владивостоке

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов потребовал оперативно достроить жилье в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке для служащих в Тихоокеанском флоте. Об этом сообщили в Минобороны России.

Это поручение министр дал после личной проверки совместно с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко строящихся домов для военнослужащих, а также заслушал доклады командования гарнизона и представителей застройщика.

"Министр указал на недопустимость затягивания сроков строительства и поручил активизировать работы на пяти незавершенных многоэтажках", – сказано в заявлении.

Белоусову сообщили, что два дома будут возведены до конца года, а еще два – в июле следующего года. Кроме того, глава оборонного ведомства указал на необходимость ввести в эксплуатацию в июле дом на 190 квартир, строительство которого уже подходит к концу.

Кроме того, министр обратил внимание региональных властей на необходимость развития социальной инфраструктуры в микрорайоне. В ответ на это Кожемяко рассказал, что в Снеговой Пади планируется построить школу на 1 125 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и два детских сада.

Также Белоусов призвал изучить жалобы жителей уже построенных домов на работу управляющих компаний. В связи с этим он поручил создать рабочую группу из представителей подразделения Минобороны, властей региона, управляющих компаний и жильцов. Глава ведомства попросил отработать все обращения и дать оценку деятельности управляющих компаний.

"При заселении первого из этих домов военнослужащие-участники спецоперации и члены их семей должны быть обеспечены жильем в приоритетном порядке", – заключил Белоусов.

Ранее Белоусов призвал решить вопросы с медобслуживанием участников спецоперации в гражданских поликлиниках. Также он потребовал убрать излишнюю бюрократию и бумажную волокиту при утверждении льгот для участников СВО.

Министр напомнил, что "по-хорошему" это нужно решать в рамках электронного взаимодействия между ведомствами страны, так как технологические возможности для этого уже есть. Кроме того, по словам Белоусова, необходимо решить проблемы с выплатами на обеспечение жильем, включая довольствия гражданскому персоналу в воинских частях.

