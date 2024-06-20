20 июня, 11:37Политика
Белоусов потребовал в кратчайшие сроки построить жилье для военных во Владивостоке
Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов потребовал оперативно достроить жилье в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке для служащих в Тихоокеанском флоте. Об этом сообщили в Минобороны России.
Это поручение министр дал после личной проверки совместно с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко строящихся домов для военнослужащих, а также заслушал доклады командования гарнизона и представителей застройщика.
"Министр указал на недопустимость затягивания сроков строительства и поручил активизировать работы на пяти незавершенных многоэтажках", – сказано в заявлении.
Белоусову сообщили, что два дома будут возведены до конца года, а еще два – в июле следующего года. Кроме того, глава оборонного ведомства указал на необходимость ввести в эксплуатацию в июле дом на 190 квартир, строительство которого уже подходит к концу.
Кроме того, министр обратил внимание региональных властей на необходимость развития социальной инфраструктуры в микрорайоне. В ответ на это Кожемяко рассказал, что в Снеговой Пади планируется построить школу на 1 125 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и два детских сада.
Также Белоусов призвал изучить жалобы жителей уже построенных домов на работу управляющих компаний. В связи с этим он поручил создать рабочую группу из представителей подразделения Минобороны, властей региона, управляющих компаний и жильцов. Глава ведомства попросил отработать все обращения и дать оценку деятельности управляющих компаний.
"При заселении первого из этих домов военнослужащие-участники спецоперации и члены их семей должны быть обеспечены жильем в приоритетном порядке", – заключил Белоусов.
Ранее Белоусов призвал решить вопросы с медобслуживанием участников спецоперации в гражданских поликлиниках. Также он потребовал убрать излишнюю бюрократию и бумажную волокиту при утверждении льгот для участников СВО.
Министр напомнил, что "по-хорошему" это нужно решать в рамках электронного взаимодействия между ведомствами страны, так как технологические возможности для этого уже есть. Кроме того, по словам Белоусова, необходимо решить проблемы с выплатами на обеспечение жильем, включая довольствия гражданскому персоналу в воинских частях.
Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ