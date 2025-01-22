Суд продлил арест троим фигурантам дела об обмане Долиной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд продлил арест троим фигурантам дела об обмане народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении, одна из обвиняемых забрала у Долиной денежные средства от проданной по указанию мошенников квартиры, а двое других – получали деньги потерпевшей на подконтрольные банковские карты.

Ранее четвертому фигуранту уголовного дела также был продлен срок содержания под стражей на два месяца семь суток.

Мошенники обманули Долину в августе 2024 года. Они убедили артистку в том, что ее недвижимостью якобы заинтересовались злоумышленники. В итоге артистка продала жилье, а деньги перевела на "безопасный счет". Позже стало известно, что Долина отправляла мошенникам и другие средства. В результате сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

Суд заключил под стражу женщину-курьера Анжелу Цырульникову. В рамках расследования также задержали жителя Йошкар-Олы и жителя Татарстана. Позже был задержан еще один участник мошенничества.