Суд в Москве продлил арест фигуранту уголовного дела об обмане Ларисы Долиной

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве продлил срок ареста фигуранту уголовного дела о мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Таганского районного суда Москвы продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Каменецкого Артура Ильдаровича на срок два месяца семь суток", – говорится в сообщении.

Мошенники обманули Долину в августе 2024 года. Они убедили артистку в том, что ее недвижимостью в Москве якобы заинтересовались злоумышленники. В итоге артистка продала жилье, а деньги перевела на "безопасный счет". Позже стало известно, что Долина отправляла мошенникам и другие средства. В результате сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

Суд заключил под стражу женщину-курьера Анжелу Цырульникову. В рамках расследования также задержали еще двух мужчин – жителя Йошкар-Олы и жителя Татарстана. Позже был задержан еще один участник мошенничества.