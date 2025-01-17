ТАСС: мошенники обманули советского разведчика Лазовика на 1 млн рублей

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, передав им свыше одного миллиона рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 92-летнему мужчине позвонили незнакомцы и под предлогом проверки доходов заставили его передать им деньги. Накопления пенсионер выбросил в окно якобы доверенному лицу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Разведчик Лазовик занимал должности заместителя резидента КГБ в Канберре, был начальником 19-го отдела ПГУ КГБ при СМ СССР и главой оперативной группы КГБ по оперативной зоне №1 в Афганистане. После выхода в отставку он стал первым зампредседателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.

Ранее злоумышленники убедили 15-летнюю девочку отдать им более 320 тысяч рублей из родительских сбережений. По данным столичной прокуратуры, ребенку позвонили аферисты, представились сотрудниками сотовой компании и затем получили код из СМС, аргументировав это продлением договора. Потом по указанию мошенников подросток взяла отложенные родителями деньги и передала прибывшему курьеру, поверив в перечисление средств на "безопасный счет".