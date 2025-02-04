Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": скрипач спровоцировал драку в московском караоке-клубе

"Московский патруль": скрипач спровоцировал драку в московском караоке-клубе

"Московский патруль": футболист "Локомотива" обвинил ветеринаров в гибели сервала

"Московский патруль": полицейские накрыли подпольный игорный клуб на востоке Москвы

План "Перехват" ввели после стрельбы на западе Москвы

Змея пряталась под роутером в квартире на западе Москвы

Экипаж самолета AZAL сообщал о неполадках перед крушением в Казахстане

Новости мира: 9 тыс человек эвакуировали на греческом острове из-за угрозы землетрясения

Женщина с ребенком устроила скандал в такси в Балашихе

Водитель внедорожника сбил семью на пешеходном переходе в ТиНАО

Новости регионов: грабитель зажигалкой напугал охранника магазина в Твери

Скрипач Большого театра спровоцировал драку в московском караоке-клубе. Помимо музыканта, в конфликте приняли участие еще с десяток человек.

Выяснилось, что соседи по кабинкам не сошлись в музыкальных предпочтениях. Скрипачу якобы не понравилось то, что исполняли другие отдыхающие. По другой версии, мужчина якобы перепутал кабинку и оказался в компании других посетителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика