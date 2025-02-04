04 февраля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": скрипач спровоцировал драку в московском караоке-клубе
Скрипач Большого театра спровоцировал драку в московском караоке-клубе. Помимо музыканта, в конфликте приняли участие еще с десяток человек.
Выяснилось, что соседи по кабинкам не сошлись в музыкальных предпочтениях. Скрипачу якобы не понравилось то, что исполняли другие отдыхающие. По другой версии, мужчина якобы перепутал кабинку и оказался в компании других посетителей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.