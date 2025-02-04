"Московский патруль": скрипач спровоцировал драку в московском караоке-клубе

Скрипач Большого театра спровоцировал драку в московском караоке-клубе. Помимо музыканта, в конфликте приняли участие еще с десяток человек.

Выяснилось, что соседи по кабинкам не сошлись в музыкальных предпочтениях. Скрипачу якобы не понравилось то, что исполняли другие отдыхающие. По другой версии, мужчина якобы перепутал кабинку и оказался в компании других посетителей.

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