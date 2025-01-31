31 января, 07:45Политика
В Госдуме предложили запустить такси для многодетных семей около вокзалов и аэропортов
В российских такси может появится тариф "многодетный". С предложением выступили в Госдуме.
По мнению депутатов, региональные власти должны организовать в аэропортах и на вокзалах стоянку для многоместных автомобилей, которые перевозили бы большие семьи по льготному тарифу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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