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31 января, 07:45

Политика

В Госдуме предложили запустить такси для многодетных семей около вокзалов и аэропортов

В Госдуме предложили запустить такси для многодетных семей около вокзалов и аэропортов

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В российских такси может появится тариф "многодетный". С предложением выступили в Госдуме.

По мнению депутатов, региональные власти должны организовать в аэропортах и на вокзалах стоянку для многоместных автомобилей, которые перевозили бы большие семьи по льготному тарифу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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