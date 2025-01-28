Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили поселок Двуречная в Харьковской области, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Добиться этого удалось благодаря усилиям группировки войск "Запад". Российские военные нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад. Бои происходили в районах различных населенных пунктов Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

В общей сложности украинские войска потеряли до 330 военнослужащих. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились четырех боевых бронированных машин, в том числе двух бронетранспортеров М113 производства США и шести автомобилей.

Российские военные также уничтожили четыре орудия полевой артиллерии, три из которых были собраны на Западе. Кроме того, восстановлению не подлежат две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Накануне российские военные освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Во время наступательных действий бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, украинские силы удалось выбить из поселка городского типа Великая Новоселка в ДНР. В результате действий подразделений группировки российских войск "Восток" противник потерял более 160 военных, танк, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.