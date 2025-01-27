Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Добиться этого удалось благодаря усилиям подразделений группировки войск "Север", указали в ведомстве.

Во время наступательных действий российские бойцы также нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Столкновения происходили неподалеку от населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

Бои с украинскими формированиями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, армия России освободила около 63% изначально занятой ВСУ территории Курской области.

